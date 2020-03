Starke Frauen aus dem Schweriner Umland : „Wir machen es den Männern zu leicht“

Pastorin Kristin Gatscha wünscht sich Gleichberechtigung – nicht nur an einem Tag im Jahr

von Katja Müller

05. März 2020, 05:00 Uhr

Sie kämpfen für ihre Rechte und Überzeugungen, leisten etwas Besonderes und lassen sich nie unterkriegen: starke Frauen. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März stellen wir in dieser Woche weibliche Persönlichkeiten der Region vor, die sich auf die eine oder andere Weise im Leben behaupten. Heute: Pastorin Kristin Gatscha aus Uelitz.

„Vor Gott sind alle gleich. Natürlich auch Männer und Frauen“, sagt die Uelitzer Pastorin. Kristin Gatscha hat auch prompt Beispiele: „Rut, Ester, Eva, Sara, Hanna – die Bibel ist voll mit starken Frauen. Erst die Gesellschaft hat irgendwann angefangen, zu klassifizieren.“ Warum, das kann sich die Pastorin nicht erklären. „Es ist schon verwunderlich, welche Rollenbilder aufgemacht werden und welche Besetzungen die Männer für ihre Frauen beziehungsweise Freundinnen vorsehen. Es gibt ja sogar einige, die das aus freien Stücken mitmachen und sich in Abhängigkeiten begeben“, sagt sie und schüttelt verwundert den Kopf: „Versteh einer die Menschen.“

Mit dem internationalen Frauentag konnte sie sich lange Zeit nicht anfreunden. „Ich stamme aus den alten Bundesländern. Da gab es nur den Muttertag. Frauentag hat niemand gefeiert. Erst hier wurde ich mit dem Thema konfrontiert“, erzählt sie. Doch Kristin Gatscha hat sie in den vergangenen Jahren nicht nur viel über Tradition erzählen lassen, sondern auch selbst geforscht und dazugelernt. „Ich habe heute eine ganz andere Einstellung dazu. Ich finde wichtig, dass es einen Tag gibt, der daran erinnert, dass es immer noch gelebte Klischees gibt.“ Schließlich seien es die Frauen, die die Familien zusammenhalten und viele Aufgaben im Alltag meistern, ohne dass es wahrgenommen wird. So falle ihr durchaus auf, dass Frauen kochen, putzen, die Wäsche machen und sich um die Kinder kümmern, ohne zu jammern. „Wahrscheinlich, weil wir es den Männern zu leicht machen. Denn wenn Mann mal einen Abend das Kind hüten muss, will er mindestens den Rest der Woche dafür gelobt werden. Auch wenn er nebenbei nichts anderes getan hat – keine Wäsche, keinen Abwasch, kein Kochen.“

Die zweifache Mutter kann aber auch die Sorgen mancher Männer verstehen. Die Frauen seien selbstbewusster und selbstständiger geworden. „Da ist es manchmal nicht einfach für die Herren, ihren Platz zu finden“, sagt sie und erzählt ebenso von Frauen, die es gar nicht schätzen, wenn Mann ihr in den Mantel hilft oder die Tür aufhält. „Mein Pfarrer hatte eigens dafür mal einen Männerstammtisch gegründet. Als Alternative zu den Krabbelgruppen der Frauen. Aber das wäre wohl etwas skurril, wenn ich die Männer in der Gemeinde dazu einlade.“

Kristin Gatscha hält es für bedenklich, dass im 21. Jahrhundert Gleichberechtigung immer noch eingeklagt werden muss. „Ein Tag ändert nicht die Welt, aber er ist ein schöner Anlass, um bewusst zu machen, dass wir selbstbewusst und gerecht miteinander umgehen. Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf der ganzen Welt wäre eine lohnende Aufgabe“, betont sie. Feiern wird sie den Tag nicht. Die Sonntagspredigt, die sie um 10 Uhr in Warsow hält, ist dem Weltgebetstag gewidmet.

Sie hält sich an die Worte ihrer Mutter. Die sagte zum Muttertag: „Du brauchst mir nichts schenken. Es lohnt nicht nur an einem Tag etwas Besonderes zu machen, weil du mich schätzt und lieb hast, das zeige mir lieber in kleinen Dingen das ganze Jahr“, erinnert sie sich. So hält sie es auch mit dem Frauentag. Den feiert sie nicht speziell, sondern sagt ganz bewusst: „Ich bin sehr gern eine Frau. Und ich bin auch gern Pastorin.“