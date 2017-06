Serie: Buga-Rückblick : Wo die Blumenfrau zu Hause ist

vergrößern 1 von 2 Foto: Steinhagen 1 von 2

Der Platz am Jägerweg war bis zum Beginn der Bauarbeiten für die Bundesgartenschau 2009 ein feststehender Begriff in Schwerin. Hier bauten Zirkusse ihre Zelte auf, hier drehten sich die Rummel-Karussells. Hierher zog es die Schweriner in Scharen, wenn „was los war“.

Der eigentliche Platz war Anfang der 1980er Jahre mit einem kleinen Park ergänzt worden. Der konnte angelegt werden, nachdem bis 1979 der Abrissschutt des Großen Moors und des Gefängnisses hinter der Staatskanzlei in den Burgsee gekippt worden war. Außerdem wurden Parkplätze gebaut, auch für Busse.

So hat sich der Bertha-Klingberg-Platz verändert

Doch dieser Platz am Jägerweg, der offiziell gar keinen Namen hatte, war unbefestigt, bei Regen kamen die Besucher kaum trockenen Fußes voran. Der einzige Vorteil dieses „Festplatzes“: Er lag mitten in der Stadt.

Städtebaulich war er aber – da waren sich alle Fachleute einig – eine Katastrophe. Die Bundesgartenschau 2009 bot einen guten Anlass, etwas zu verändern.

Der Platz wurde zwischen Graf-Schack-Allee und Schlossgarten komplett umgestaltet. Der Burgsee bekam annähernd seine alte Größe zurück, indem der Schutt wieder herausgeholt wurde. Mit dieser Vergrößerung des Gewässers entstand eine klare Kante zum Wasser, zu dem Treppen hinunter führen und acht Fontänen im Sommer einen frischen Akzent setzen. Der Platz wurde mit mehr als 100 Robinien in einem regelmäßigen Raster bepflanzt. Die Oberfläche bekam eine so genannte wassergebundene Decke. Regen ist nun kein Problem mehr für elegantes Schuhwerk. Für Veranstaltungen gibt es Stromanschlüsse. In das Trafohaus direkt am Jägerweg sind öffentliche Toiletten eingebaut worden. Die Wendeschleife der Straßenbahn wurde von der Freilichtbühne auf den Platz verlegt.

Im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 2009 bekam der Platz seinen jetzigen Namen: Bertha-Klingberg-Platz, in Erinnerung und zur Ehrung der bekannten Schweriner Blumenfrau. Ihre Skulptur sitzt heute auf einer kleinen Stützmauer in der Nähe der Graf-Schack-Allee.

Während der Buga wurde der Bertha-Klingberg-Platz als Haupteingangsbereich genutzt. Hier kamen die meisten Besucher an, hier stiegen Gäste aus mehr als 14 000 Bussen. Die Straßenbahnen hatten an der Wendeschleife eine Buga-Haltestelle. Üppig bepflanzte Blumenkübel, die Kassen, ein Pflanzenmarkt mit attraktiven Angeboten sowie Ausleihstationen für Bollerwagen und Elektrorollstühle waren hier zu finden.

Das Buga-Ambiente ist längst verschwunden. Die Kassenhäuschen sind abgebaut, die Drehkreuze am einstigen Buga-Haupteingang ebenfalls. Auch die üppig bepflanzten Hochbeete sind verschwunden – die Pflege wäre zu aufwändig und kostenintensiv für die Stadt gewesen.

Die asphaltierte Fläche, auf der zur Gartenschau die Busse ankamen, ist jetzt ein bewirtschafteter Parkplatz. Besonders für Touristen, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, ist er offenbar sehr attraktiv: Camping mit Stadtblick sozusagen.

Heute wird der Bertha-Klingberg-Platz vielfältig genutzt. Viele Sportliche Veranstaltungen, Kultur-Events, Ausstellungen finden hier statt.

