Schwerin : Yoga-Freunde demonstrieren auf Schwimmender Insel

Yoga-Enthusiasten demonstrieren auf der Schwimmenden Wiese

Avatar_prignitzer von svz.de

08. Mai 2020, 05:00 Uhr

Etwa 20 Gymnasten und Freunde der Yoga-Kunst haben sich am Donnerstag auf der Schwimmenden Wiese zu einer Demonstration versammelt. Zu der laut Polizeiangaben für 50 Personen genehmigten Veranstaltung erschien nur knapp die Hälfte, dafür kamen sogar Teilnehmer aus Rostock zur Freiluftgymnastik.

Anlässe für den öffentlichen Meditationskreis gab es den Redebeiträgen nach einige. So sollte das gemeinsame Sporttreiben der allgemeinen Vereinsamung wie auch Angstzuständen in der Isolation entgegenwirken. „Denn für das Immunsystem gibt es nichts Besseres, als sich freudvoll und mutig frei zu atmen“, so Teilnehmerin Franziska Reuß, die selbst Yoga-Coach ist. Dazu begleitete der Anmelder der Veranstaltung, Julian Eilenberger, die Sonnenanbeter auf dem Klavier mit schwingenden Klangflächen.