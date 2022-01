Corona-Proteste in Schwerin : Zahl der Demonstranten geht wieder zurück

Am Sonnabend protestierten in der Hauptstadt wieder weniger Menschen gegen die geplante Impfpflicht. Am Rande der Demonstration nahm die Polizei fünf Anzeigen wegen diverser Vergehen auf.

15. Januar 2022, 09:09 Uhr

Am Sonnabend kam es in Schwerin erneut zu Protesten „für eine freie Impfentscheidung“. Zwischen 11 und 14 Uhr führte die Corona-Demonstration vom Bertha-Klingberg-Platz aus durch die Schelf- und Innenstadt.

Zahl der Demonstranten rückläufig

Zuletzt war die Zahl der Demonstranten in Schwerin leicht angestiegen. Am Sonnabend war die Zahl der Teilnehmer im Vergleich dazu wieder rückläufig. So gab Veranstalter Daniel Gurr eine Zahl von 1100 bis 1500 Teilnehmer bekannt. Die Polizei zählte laut einem Sprecher der Polizeiinspektion Schwerin vor Ort 1070 Menschen in der Spitze.

Für den Protest a>m vergangenen Sonnabend gab Gurr zwischen 1900 und 2100 Teilnehmer an. Schätzungen der Polizei beliefen sich auf 1600 Personen. Am Montag waren laut Gurr zwischen 2200 und 2700 Menschen auf der Straße, die Polizei schätzte 2600. Zählungen der SVZ anhand von Videomaterial beliefen sich auch rund 1350 Teilnehmer am vergangenen Sonnabend und etwa 1900 am Montag. Auch die Teilnehmerzahl der heutigen Demonstration wird in gleicher Weise durch die SVZ ermittelt. Ergebnis: Am Sonnabend passierten etwa 1150 Demonstranten den Grunthalplatz am Hauptbahnhof.

Fünf Anzeigen wegen diverser Vergehen

Der Demonstrationszug führte erneut vom Klingberg-Platz aus über die Straßen Graf-Schack-Allee, Werderstraße, Knaudtstraße, Wismarsche Straße und Goethestraße. Der Protest verlief größtenteils friedlich – jedoch informierte die Polizei noch vor Ort, das Strafanzeige gegen eine Person gestellt werde. Diese hatte laut eines Polizeisprechers sogenannte „Quarzsandhandschuhe“ mit sich geführt. Diese werden vom Bundesgerichtshof als „gefährliches Werkzeug“ eingestuft – der Einsatz kann zu einer Anklage wegen schwerer Körperverletzung führen.

Am Rande der Demonstration kam es zudem zu diversen Beleidigungen, wie die Polizei im Nachgang zu der Versammlung informierte. So hätten nach Angaben der Polizei eine Gruppe von drei Jugendlichen die Teilnehmer der Gegenkundgebung am Klingberg-Platz beleidigt.

Gegendemonstranten provoziert

Zudem sei es hierbei wie schon bei der Demonstration am Montag zu einer Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole durch eine Person gekommen. Einer der Jugendlichen hätte demnach den „den Hitlergruß“ in Richtung der Gegen-Kundgebung gezeigt. Die Gruppe sei allerdings nicht den übrigen Demonstranten auf dem Klingberg-Platz zuzuordnen gewesen, wie ein Polizeisprecher informierte.

Des Weiteren soll ein Ordner des Corona-Protestzuges von einer Person aus einem Fenster heraus angespuckt worden sein. Die Polizei nahm in diesem Fall eine Anzeige gegen Unbekannt, ebenfalls wegen Beleidigung auf. Die Tat konnte vor Ort keiner konkreten Person zugeordnet werden.

