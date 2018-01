Gädebehn : Zapfenernte in luftiger Höhe

Magere Ausbeute auf der Saatgutplantage: Forstarbeiter aus Gädebehn und Schlemmin pflücken Kiefern-Nachwuchs

von Katja Müller

30. Januar 2018, 12:00 Uhr

Hoch hinaus geht es in diesen Tagen für das Ernte-Team des Forstamtes Friedrichsmoor. Die Arbeitshöhe liegt zwischen 10 und 15 Metern. „Jetzt im Winter ist es Zeit für die Zapfenernte“, sagt Manuela Springer, Leiterin der Forstbaumschule Gädebehn. Aber nicht auf ihren Flächen bei Kobande, sondern in Voigtsdorf bei Parchim wird in luftiger Höhe gepflückt.

Unterstützung bekommen ihre Mitarbeiterinnen dabei von drei Profis: Johannes Bilke, Malte Haarmann und Henning Friz. Das Baumkletterer-Team vom Forstamt Schlemmin bringt neben der entsprechenden Technik in Form von selbstfahrenden Hubsteigern auch die erforderliche Muskelkraft mit. „Die brauchen wir hier aber nicht unbedingt. Die Kletterausrüstung und die Steigeisen bleiben im Auto“, sagt Johannes Bilke und klettert in den Korb der Hebebühne. Dick eingepackt wie ein Skifahrer mit extra großen orangefarbenen Handschuhen. „Die Kälte kriecht langsam durch die Lagen der Kleidung, denn wir bewegen bei dieser Arbeit lediglich den Oberkörper“, erzählt er und lässt den Arm der Maschine in die Höhe fahren. Bei 14 Metern ist Schluss.

Die ersten Kiefernzapfen sind in Sichtweite und gut zu erreichen. Schnell wandern die großen Handschuhe zwischen die dichten grünen Kiefernnadel-Büsche und wenige Sekunden später klackern die Zapfen in einer roten Tonne. „Es ist nicht so doll in diesem Jahr“, sagt der Forstwirt und manövriert den Hubkorb weiter zur nächsten Baumkrone. Der Boden der roten Plastiktonne neben seinen Füßen ist gerade einmal bedeckt. In „guten Jahren“ schaffe er täglich drei Bäume. In diesem Jahr sind es durchschnittlich acht. Und das obwohl er nebenbei auch noch Pflegearbeiten an den Kiefern vornimmt. Angebrochene Äste und geile Triebe fallen seiner kleinen Handsäge zum Opfer. Auch totes Holz entfernt der 25-Jährige.

Auf einen Blick: Die Zucht der Kiefern In der Plantage bei Voigtsdorf stehen 540 Bäume und 41 verschiedene Klone. Diese kamen nicht als Setzlinge in die Erde, sondern wurden gepfropft. Beim Pfropfen werden als Unterlage das Wurzelsystem und ein kleines Stück vom Stamm mit einem Zweig zusammengebracht. Nach zehn Jahren ist die Kiefer erntefähig. Bei einer Vollmast lassen sich von einem Hektar 80 Kilogramm Saatgut ernten. Für 1,5 Kilogramm Saatgut müssen zuvor 100 Kilogramm Zapfen gepflückt werden. Und aus einem Kilogramm Saatgut können wiederum 45000 Kiefernpflanzen entstehen.

In den vergangenen Jahren sei die Ernte auf der Saatgutplantage deutlich besser ausgefallen. „Wir hatten vier Tonnen. In diesem Jahr werden es wohl knapp zwei werden“, sagt Manuela Springer. Die Plantage sei nicht mehr die jüngste. Die ersten 2,5 Hektar wurden zwischen 1958 und 1960 gepflanzt und die restlichen 1,5 Hektar von 1961 bis 1963. Doch viele Jahre war die Plantage ungenutzt. „Die Kiefern hatten zwischendurch Schonzeiten. Eigentlich ist nach 30 Jahren bei so einer Saatgut-Plantage Schluss“, erzählt die Leiterin der Forstbaumschule. Eine Neue anzulegen bedarf eines langen Atems: „Es dauert gut zehn Jahre, bis die Kiefern das erste Mal geerntet werden können“, weiß Manuela Springer. Doch das sei momentan kein Thema.

Jetzt heißt es fleißig pflücken, trocknen und abliefern. Alles, was in den roten Plastiktonnen landet, wird anschließend in Jutesäcke umgeschüttet und zu einer nahegelegenen Hütte gebracht. „Dort können wir die Kiefernzapfen auf einer großen Holzfläche luftig lagern und regelmäßig wenden, so dass nichts stockt, sondern die Zapfen abtrocknen“, erklärt Manuela Springer. Am Ende der Ernte werden die Zapfen zur Forstsamendarre nach Jatznick geliefert. Dort wird das begehrte Saatgut gewonnen. Die „Nachkommen“ der Voigtsdorfer Kiefern werden an die Außenstellen der eigenen Landesforst sowie ins benachbarte Schleswig-Holstein und Brandenburg geliefert. Sowie an private Baumschulen.