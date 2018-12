Schwerin : Zeit für den passenden Job finden

von svz.de

17. Dezember 2018, 21:00 Uhr

Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Schweriner Arbeitsagentur ist auch in den Weihnachtsferien geöffnet. Dort können sich Jugendliche und Erwachsene informieren, die vor der Berufswahl stehen oder sich beruflich umorientieren wollen. An drei speziellen Bewerbungs-PCs können Unterlagen erstellt und bearbeitet werden. Die Besucher können den eigenen USB-Stick mitbringen, Bewerbungsfotos hochladen, Unterlagen einscannen, die Bewerbung ausdrucken oder online verschicken. Das BiZ, Am Margaretenhof 18, ist – außer an den Feiertagen – jeweils Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 15.30 Uhr, am Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.