Schweriner Rekorde : Zentral gelegen und fast unbekannt

Der Fernsehturm ist Schwerins höchstes Gebäude, die Stieleiche im Eichenweg der älteste Baum in der Stadt und das Haus in der Werkstraße 721 hat nicht nur die höchste Hausnummer in der Landeshauptstadt, sondern in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin hat allerlei Rekorde zu bieten, so wie die älteste Brücke. Sie führt am Bürgermeister-Bade-Platz über den Aubach.

In den vergangenen Jahren hatte die kleine Brücke, die nur von wenigen als solche wahrgenommen wird, für reichlich Aufsehen gesorgt – zumindest ihr Umfeld. Denn die Erneuerung der Straße unmittelbar an der Brücke brachte vor zehn Jahren reichlich Einschränkungen für den Verkehr mit sich. „Nadelöhr Aubach-Brücke“ war noch die freundlichste Umschreibung der Dauerstau-Baustelle.

Doch der Aufwand war verständlich: Eine komplett neue Bohrpfahl-Gründung war notwendig, 60 Bohrungen erledigten die Fachleute. In die Hohlräume kam anschließend Beton. Für die umfangreichen Arbeiten musste der Aubach eigens durch drei große Stahlrohre geleitet werden.

Im Zuge dieser Arbeit erneuerte die Stadt auch die Aubach-Brücke, die 1888 gebaut worden war. Sie wurde in mehreren Bauabschnitten – 2007 von unten, 2008 an der Ostseite, 2014/15 an der Westseite und oberhalb des Gewölbes – mit einem Gesamtkostenaufwand von 450 000 Euro instandgesetzt.

Die alte Aubach-Brücke konnte davon nicht profitieren. Sie ist 1773 als Zuwegung über den in diesem Bereich zum Mühlenteich aufgestauten Aubach an der alten Bischofsmühle errichtet worden, deren Teile in den 1930er-Jahren abgebrochen wurden. Reste der Fundamente entlang des Aubaches sind bis heute erhalten. Als Anfang des 20. Jahrhunderts der Obotritenring angelegt wurde, verlor die alte Aubach-Brücke ihre verkehrswichtige Funktion. Seitdem hatte sich ihr Zustand weiter verschlechtert – sie wurde schlicht nicht mehr benutzt.

Dennoch gab es 2009 Pläne zur Erneuerung. Da aber eine Sanierung nur der Fundamente und Widerlager – und damit der Abbruch des Gewölbes – derartig hohe Kosten von mindestens 250 000 Euro verschlungen hätte, hat die Stadt davon Abstand genommen, wie Baudezernent Bernd Nottebaum erklärt. „Da dieses Bauwerk auch weiterhin keiner Nutzung unterliegen wird, nutzen wir unsere begrenzten finanziellen Mittel für den Erhalt von anderen Bauwerken.“

von Timo Weber

erstellt am 11.Jun.2017 | 05:00 Uhr