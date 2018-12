Schwerin : Zeugen gesucht

Radfahrer schwer gestürzt / Einbruch in Köpmarkt

von Onlineredaktion SVZ

16. Dezember 2018, 20:00 Uhr

In gleich zwei Fällen bittet die Polizei um Hinweise und Zeugenaussagen. Am Sonnabend gegen 19 Uhr wurde ein 80 Jahre alter Mann halb auf dem Gehweg, halb auf der Fahrbahn liegend an der Ampel Obotritenring – Ecke Ostorfer Ufer mit seinem Fahrrad von Ersthelfern gefunden. Der ältere Herr wurde wegen Kopfverletzungen, die er sich beim Sturz zugezogen haben könnte, in die Helios Kliniken eingeliefert. Er hat keine Erinnerungen an den Unfall. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei unter Telefon 0385 / 51 80 22 24 zu melden.

Schon in der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in den Getränkemarkt des Köpmarktes ein. Hier hebelten sie einen Tresor aus der Verankerung und entfernten sich mit dem Diebesgut. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Mithilfe. Wer Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer des Kriminaldauerdienstes Schwerin (0385 / 5180-1561) zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle des Landes zu wenden.