Schweriner Rekorde : Zigarren auf viereinhalb Metern

Der Fernsehturm ist Schwerins höchstes Gebäude, die Stieleiche im Eichenweg der älteste Baum in der Stadt und das Haus in der Werkstraße 721 hat nicht nur die höchste Hausnummer in der Landeshauptstadt, sondern in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin hat allerlei Rekorde zu bieten, so auch das schmalste Haus in der Friedrichstraße 6.

Fachwerkhaus an Fachwerkhaus reihen sich in der Schelfstadt aneinander. Auch eines der ältesten Häuser der Stadt steht hier, in der Puschkinstraße 20, das wahrscheinlich 1698 errichtet wurde. Doch neben vielen alten Bauwerken, ist auch das schmalste Haus Schwerins in dem Stadtteil untergebracht. Es ist viereinhalb Meter breit.

Bereits die gelbe Fassade des Hauses in der Friedrichstraße 6 mit den blauen Ornamenten und Verzierungen sowie den Zigarre und Pfeife rauchenden Köpfen weist auf den Bewohner hin: das Zigarrenhaus Preussler. Zigarren aus Kuba, Honduras oder Brasilien, Pfeifentabak, Feinschnitte, Tabakpfeifen, Whisky und andere Spirituosen sowie Kaffeegetränke bekommt der Kunde hier.

„1922 eröffnete Otto Preussler im Erdgeschoss den Zigarrenladen, zwei Jahre später erwarb er das Gebäude“, erinnert sich Matthias Fischer, der das Traditionsgeschäft 2004 von Preusslers Enkelin Ingeborg Butz übernommen hatte. Doch das Haus ist viel älter. Im Jahr 1866 wurde es für den Stadtwachtmeister Herricht mit nur einem Stockwerk gebaut. Ein Jahr später kaufte es die Kämmemacherin Heiden und erweiterte es um ein Stockwerk. „Bevor das Gebäude errichtet wurde, soll in der schmalen Baulücke der Sage nach einer der Ausgänge der vielen unterirdischen Gänge des Schlossgeistes Petermännchen gewesen sein“, erzählt Fischer.

Die Einrichtung des Zigarrenhandels erinnert heute noch an die Anfangszeiten des Geschäfts. „Wir haben im Laufe der vergangenen Jahre nur Kleinigkeiten erneuert“, so der Inhaber.







von Christina Köhn

erstellt am 08.Jun.2017 | 16:00 Uhr