Schwerin : Zoo putzt sich für Ostern heraus

Im Schweriner Tierpark gibt es am 17. März erstmals ein öffentliches Großreinemachen.

von Christian Koepke

10. März 2018, 16:00 Uhr

Der Osteransturm kann kommen, jedenfalls wenn es nach den Lämmern Harald und Hubert geht. Die beiden Rauwolligen Pommerschen Landschafe im Schweriner Zoo, gerade erst ein paar Tage alt, sind startklar, freuen sich auf die Besucher, die zum offiziellen Saisonauftakt im Tierpark erwartet werden. Damit auch alles picobello ist, wenn die zahlreichen kleinen und großen Gäste kommen, um nach den versteckten Ostereiern zu suchen, gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal einen öffentlichen Frühjahrsputz im Zoo, nämlich am kommenden Sonnabend, 17. März.

„Wenn der Zoo aus dem Winterschlaf erwacht, haben alle Mitarbeiter viel zu tun. Die Außenanlagen müssen hergerichtet werden, viel Laub liegt überall im Zoo,

die Wassergräben sind verschlammt, die ersten Blumenzwiebeln müssen in die Erde und vieles mehr“, sagt Tina Stalgies, Marketing-Leiterin des Zoos. Jede helfende Hand könne der Tierpark gebrauchen, und mehr als 40 Freiwillige hätten sich auch schon angemeldet.

Treffpunkt am 17. März ist um 10 Uhr am Haupteingang. „Hier werden alle Helfer den Arbeitsgruppen für verschiedene Einsatzorte zugeteilt und in die jeweiligen Tätigkeiten eingewiesen“, erklärt Stalgies. Auch die Mitglieder des Zoovereins wollen beim Frühjahrsputz mithelfen und den Bauernhof, wo auch Harald und Hubert zu Hause sind, mit frischen Pflanzen verschönern.

Mit von der Partie beim Frühjahrsputz ist ebenfalls das Technische Hilfswerk. „Gemeinsam mit dem THW werden wir Teile der Teichanlagen reinigen. Dies ist seit etlichen Jahren nicht mehr passiert und dringend notwendig“, sagt Zoodirektor Dr. Tim Schikora. Die ersten Sandsäcke haben die THW-Leute, die sich zudem den Graben um die Gibbon-Anlage vornehmen wollen, bereits gepackt. Auch die Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft (SAS) wird tatkräftig anpacken, um den Zoo für die Saison auf Vordermann zu bringen.

Alle Helfer haben am 17. März freien Eintritt in den Zoo und bekommen auch ein warmes Mittagessen. Wer noch beim Großreinemachen dabei sein möchte und mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich bis Montag unter Telefon 0385/395510 oder per E-Mail unter info@zoo-schwerin.de im Zoo anmelden.