Schwerin : Zuckerschock im Auto: Lkw-Fahrer verhindert schweren Unfall

62-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug - doch ein Lastwagenfahrer reagiert geistesgegenwärtig.

Avatar_prignitzer von Mario Kuska

13. Februar 2020, 11:10 Uhr

Glück im Unglück hatte am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr ein Autofahrer am Schweriner Stadtrand. Der 62-Jährige erlitt hinter seinem Lenkrad einen Zuckerschock und konnte sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren. Dabei fuhr er über eine Kreuzung mit roter Ampel. Ein Laster-Fahrer hatte Grün und steuerte seinen Laster auf die Kreuzung. Doch der ebenfalls 62-Jährige reagierte geistesgegenwärtig. Mit einer Gefahrenbremsung brachte er den Lkw noch zum Stehen. Das Auto entkam knapp dem Zusammenstoß und landete am Fahrbahnrand. Der Fahrer musste in die Helios-Kliniken gebracht werden. Sein Kleinwagen landete auf einem Abschlepper. Die Führerscheinstelle wurde von der Polizei informiert. Dort müsse geprüft werden, ob der Mann gesundheitlich noch in der Lage ist, ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu führen.