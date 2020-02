Schwerin : Zweimal volle Hütte im Speicher: Wolf Maahn und Tripod begeisterten

Band Tripod und Wolf Maahn & Band spielten in ausverkauftem Speicher

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Zwei ausverkaufte Konzerte brachte das Wochenende dem Kulturzentrum Speicher. „Tripod, eine Band aus Hamburg, gestaltete eine musikalische Reise durch die vergangenen Jahrzehnte. Alles handgemacht und ohne Playback. Motto: „Erlaubt ist, was Spaß macht.“ So standen Charthits genauso auf dem Programm wie Klassiker aus der Rock-Szene. Entscheidend ist dabei immer, was das Publikum will. Und die Besucher drängten sich nach vorn zur Bühne – so angetan waren die Gäste am Freitag von der Musik.

Tags darauf begeisterten dann Wolf Maahn & Band. Seine Alben erreichten bereits in den 80er-Jahren Kultstatus und bis heute landen sie regelmäßig in den Verkaufscharts.

Wolf Maahn gilt als einer der einflussreichsten und beständigsten Musiker des Landes. Über 1200 Live-Shows und allerlei Festivals machten den Linkshänder und gebürtigen Berliner zu einer der größten Live-Legenden. Und auch hier standen die Besucher dicht an dicht, sangen, tanzten, feierten mit. Die Musiker aus Hamburg sorgten für prächtige Club-Stimmung.