Lübesse : Zweite Chance für Schönes

von svz.de

14. März 2019, 07:39 Uhr

An den Armen etwas zu kurz. Der Knopf der Hose geht nicht mehr zu und auch der Reißverschluss der Jacke zwickt. Das ist für viele Mütter kein Grund, schöne Sachen in die Altkleiderspende zu geben. Am Sonnabend wird es rund um das Lübesser Feuerwehrhaus wieder gebraucht, aber gut erhaltene Kinderkleidung geben. Die Kneipp Kita lädt zum mittlerweile 31. Kleidersachenbasar ein. Los geht es um 9 Uhr, das Ende ist gegen 12 Uhr geplant. Im Angebot sind auch wieder Spielsachen.