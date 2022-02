Wahlen im März in Schwerin : 19 Bewerber wollen Beigeordnete von OB Badenschier werden

Am 28. März sollen die Stellen des Finanz- und des Sozialdezernenten besetzt werden. Es gibt großes Interesse: Die Bewerber kommen nicht nur aus MV, sondern auch aus anderen Bundesländern.

Schwerin | Rund 8000 Euro im Monat verdient ein Beigeordneter des Oberbürgermeisters in Schwerin. Ein zumindest finanziell äußerst lukrativer Posten also. Am 28. März werden gleich zwei dieser Stellen in der Landeshauptstadt neu besetzt. Dann werden die Stadtvertreter den Dezernenten für Soziales, Jugend und Bildung sowie den Dezernenten für Finanzen, Bürgerserv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.