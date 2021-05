Brauerei Lübz : 24-Stunden-Streik vor allem vom Sofa aus

Streikende verhinderten Auslieferung von 80 Lastwagen-Ladungen. Carlsberg kritisiert Zeitpunkt des Streiks und Risiko von Lieferschwierigkeiten

Lübz | Die Förderbänder und auch das Sudhaus der Lübzer Brauerei standen für 24 Stunden still, bis zum Donnerstag um 14 Uhr. Grund war ein Warnstreik, zu der die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Mitarbeiter in den Carlsberg-Brauereien Hamburg (Holsten, Astra, Duckstein) und Lübz sowie in der Flensburger Brauerei und der Brauerei Beck und Co ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.