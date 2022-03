Brutale Tat in Lübz : 62-Jähriger liegt schwer verletzt in Lübz auf der Straße

Ärzte stellen mehrere Verletzungen durch stumpfe Gewalt fest. Das Opfer selbst kann sich an nichts erinnern. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Lübz | Es war noch früh in den Morgenstunden als ein Mann auf der Straße in Lübz lag. Passanten hatten ihn gegen 5 Uhr in der Molkereistraße entdeckt. Der Mann war schwer verletzt. Wer ihm das angetan hat und warum er auf der Straße lag, ist noch unklar. Deshalb bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Lesen Sie auch: Mitarbeiter von Holzwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.