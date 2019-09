Techentin : 800 Gründe für beste Feierlaune

Avatar_prignitzer von Franziska Gutt

09. September 2019, 05:00 Uhr

Bei den Feierlichkeiten zum 800-jährigen Bestehen drehte sich alles um die Zahl „8“ in der 736-Einwohner-Gemeinde Techentin. Allerdings tanzten zur Einstimmung auf die große Party mehr als acht Mädchen der Goldberger Funkengarde. Das Dorfjubiläum feierten die Techentiner an zwei Tagen ringsum den Teich und in der Festscheune.