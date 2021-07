Broock : Schwimmkurse für Grundschüler sehr gefragt

Mit dem Ferienende enden auch die Schwimmkurse wie im Strandbad Broock zwischen Lübz und Plau. Über 190 Mädchen und Jungen besuchten in diesen Sommerferien die wöchentlichen Schwimmkurse, die der ASB angeboten hatte.

Broock | Es ist mit knapp über 20 Grad warm, die Sonne scheint, die Wassertemperatur beträgt 23 Grad und am Strandbad in Broock herrscht reger Betrieb. Badelustige aus der Region suchen hier ihre Abkühlung und genießen das Sonnenbad. Auffallend war in den vergangenen Wochen auch, dass vor allem viele Kinder hier sind und lernen wollen. Auf dem Stundenplan steh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.