Flohmarkt Damerow : Auf Schatzsuche in der alten Kaserne

Für das Ehepaar Herbert ist die Freiluftsaison für ihre Flohmärkte vorbei, doch nun können Schnäppchenjäger in drei Hallen auf dem ehemaligen Kasernengelände zwischen Neu Poserin und Karow nach Raritäten stöbern

Alt Damerow | Draußen wird es ungemütlich, jetzt kommt die Zeit der Herbststürme, dann folgt das graue Novemberwetter und danach nasse oder frostige Kälte. Die Zeit der Flohmärkte unter freiem Himmel geht deshalb zu Ende. Thomas Frost ist mit seinem 1A-Trödelmarkt an diesem Wochenende noch einmal auf dem Sportplatz in Suckow, am 6. und 7. November in Banzkow und am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.