Lübz : Baumfällungen vor dem Krankenhaus-Abriss

Die Rodungsarbeiten am ehemaligen Krankenhaus Lübz beginnen. Mit Bagger und Säge geht es in den nächsten Tagen ans Werk.

Lübz | Es tut sich was am Lübzer Krankenhaus. Auf dem Gelände des seit 1995 leerstehenden Gebäudes rücken die Bagger an. Das Außengelände ist mit kleinen und großen Bäumen und Büschen mittlerweile übersät. Genau hier wird angesetzt. Erst wird gerodet, aber ...

