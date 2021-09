Hörspiele für Kinder : Tonieboxen erobern die Stadtbibliothek Lübz

In der Einrichtung gibt es eine neue Art von Hörspielgenuss für Kinder. Mit speziellen Figuren und dazugehörigen Geräten zum Abspielen kann jeder in die Welt von Bob der Baumeister oder Micky Maus eintauchen.

Lübz | Was früher die CD oder das Hörbuch war, heißt heute Toniefigur und Toniebox. Damit können Kinder mit Hörspielen aus dem Internet ihren Lieblingshelden wie Micky Maus, Bob der Baumeister oder auch den Trolls folgen. Jetzt gibt es aktuell zwölf Toniefiguren und die dazugehörigen Geräte zur Ausleihe in der Stadtbibliothek Lübz. Neue Hörspiele in Lübze...

