Dreifach-Wahl in Plau am See : Bisher zwei Bürgermeisterkandidaten für die Wahl in Plau

Vorbereitungen für die Wahlen in Plau haben begonnen. Am 26. September wird über Bundes- und Landtag abgestimmt, auch die Bürgermeisterwahl steht an. Bis Dienstag um 16 Uhr können sich Kandidaten noch melden.

Plau am See | In etwa zehn Wochen ist Wahl. In Plau am See werden am 26. September nicht nur Parteien und Vertreter in den Bundes- und Landtag gewählt, sondern auch der neue Bürgermeister der Stadt Plau am See. Es ist also gewissermaßen ein Superwahltag für die Bürger der Stadt. Bewerbungen als Kandidat noch bis 13. Juli möglich Bisher haben sich zwei Bewerbe...

