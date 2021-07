Hubbrücke Plau am See frei : Verkehrskonzept soll Innenstadt entlasten

Die kurzfristig gesperrte Hubbrücke konnte Donnerstagnachmittag abgesenkt werden. Der Schaden wurde schnell behoben.

Plau am See | In Plau rollt der Verkehr wieder. Sowohl Fußgänger als auch Rad- und Kraftfahrzeugfahrer können seit Donnerstagnachmittag wieder problemlos durch die Innenstadt kommen. Die kurzfristige Sperrung der Hubbrücke Plau ist aufgehoben. Sie kann wieder wie vorgesehen abgesenkt und angehoben werden. Damit entfallen auch für die Personenschifffahrt eventuelle ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.