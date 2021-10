Buchvorstellung in Lübz : Vom Upcycling als Kunst

In „Der Anspruch der Dinge“ schreibt Julia Theek über die Kulturgeschichte der Dinge. Am Freitag wird sie ihr Buch in Lübz vorstellen.

Lübz | Lübz macht sich durch Stipendien und den ersten Upcycling-Kunstpreis einen Namen mit Upcycling. Nun ist ein Buch erschienen, dass Upcycling erklärt und in dem die Stadt Lübz eine wichtige Rolle spielt, so das Lübzer Land auf Facebook. Geschrieben wurde „Der Anspruch der Dinge“ von Julia Theek, die seit 2013 das Veranstaltungsprogramm des Lübzer Kun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.