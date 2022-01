Plau am See : Olaf Schulz sagt auch mittelalterlichen Burgwinter ab

Veranstalter streicht wegen der Corona-Situation jetzt auch die Ersatzveranstaltung für die Burgweihnacht im Februar. Im Sommer sollen jedoch erneut die Ritterspiele auf dem Gelände der Plauer Burg stattfinden.

Plau am See | Es wäre eine schöne Abwechslung in den Winterferien gewesen: In der kulturellen Corona-Dürre einmal in einer Burg einer schönen Elfe oder einem merkwürdigen Troll begegnen, sich Theater ansehen und Musik aus der Mittelalter-Zeit lauschen, dabei einen Punsch trinken und ein Stück Spanferkel essen. Und dann noch zu den Ständen der Kunsthandwerker schlen...

