Nahverkehr in Parchim : Bushaltestellen in Parchim werden barrierefrei

Bessere Bedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: In Parchim werden bis Jahresende 23 Bushaltestellen umgebaut.

Parchim | Parchim auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit: In der Kreisstadt begann in dieser Woche der Umbau der Bushaltestellen. Die Arbeiten starteten in der Weststadt sowie im Gewerbegebiet an der Haltestelle der Lewitz-Werkstätten. Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen in zwei Bauabschnitten nach und nach 23 Haltestellen in Parchim umgerüstet werden. Das geschieht nach einer Prioritätenliste. Bürgermeister Dirk Flörke ließ es sich nicht nehmen, persönlich beim Baustart vorbeizuschauen. Gesetzgeber schreibt Barrierefreiheit vor Das Projekt ist von langer Hand vorbereitet worden und hat ebenfalls einen gesetzlichen Hintergrund: Zu Jahresbeginn ist das novellierte Personenbeförderungsgesetz in Kraft getreten. Es nimmt auch stärker die Belange von Menschen in den Blick, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. So ist jetzt festgeschrieben, dass Haltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen. Kommunen müssen also handeln. Bereits im Frühjahr 2020 erhielt Parchims Bürgermeister von den Stadtvertretern den Auftrag, alle Haltestellen in Sachen Barrierefreiheit unter die Lupe nehmen zu lassen. Das Ergebnis war eindeutig: Von den 93 begutachteten Haltestellen im Stadtgebiet und den Parchimer Ortsteilen waren zwei barrierefrei ausgebaut und mit einem Blindenleitsystem versehen. Für neun Haltestellen war die Umrüstung zu dem Zeitpunkt bereits im Zusammenhang mit geplanten Baumaßnahmen eingetaktet. Von den verbleibenden mehr als 80 Haltestellen wurden 20 als barrierefrei eingestuft, doch sie hatten kein Blindenleitsystem. Zwei Haltestellen verfügten wiederum über ein Blindenleitsystem, galten aber nicht als barrierefrei. Prioritätenliste entwickelt Daraufhin wurde in Zusammenarbeit mit Verbänden und der Verkehrsgesellschaft eine Prioritätenliste erarbeitet, welche Haltestellen zuerst in Angriff genommen werden sollen. Mit ins Boot geholt wurden zum Beispiel der Sozialverband Deutschland, die Parchimer Gebietsgruppe im Blinden- und Sehbehindertenverein und die gemeinnützigen Lewitz-Werkstätten. „Beim barrierefreien Aus- und Umbau wird das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip beachtet. Das heißt, für Einschränkungen eines Sinnes sollten die zur Orientierung und Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs notwendigen Informationen über zwei andere Sinne transportiert werden“, erläutert Stadtsprecher Axel Schott. Das heißt: Eine hundertprozentig barrierefreie Haltestelle besteht aus einem taktilen, also den Tastsinn ansprechenden, optischen und akustischen Leitsystem. „Der Ausbau und die Gestaltung der Haltestellen richtet sich zunächst nach dem Haltestellentyp. Dabei wird jede Haltestelle nach ihren individuellen Anforderungen und Gegebenheiten geplant und entsprechend der technisch einschlägigen Richtlinien hergestellt“, sagt der Stadtsprecher. Umbaukostenfür 23 Haltestellen: mehr als 400000 Euro Das ist in der Summe eine kostspielige Sache. Insgesamt hat sich die Stadt auf ein Investitionsvolumen von etwa 404.000 Euro eingestellt. Davon kommen 323.500 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Aus dem Sonderprogramm „Barrierefreie Haltestellen in Mecklenburg-Vorpommern“ gewährte das Infrastrukturministerium einen erhöhten Fördersatz von bis zu 80 Prozent. Den Zuwendungsbescheid konnte Bürgermeister Dirk Flörke bereits im Sommer vergangenen Jahres entgegen nehmen. ...

