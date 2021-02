Plau/Parchim : Corona-Infektionen in Krankenhäusern unter Kontrolle

Kliniken haben bis jetzt die Lage im Griff, Nachsorge bei Spätfolgen tritt derzeit allmählich in den Vordergrund.

Plau / Parchim | In der KMG Klinik Silbermühle in Plau am See liegen derzeit keine Corona-Patienten. Ebenso wenig finden sich hier Mitarbeiter, die positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies sagt der Regionalleiter der KMG-Klinikgruppe Sascha Nenninger. In der Klinik we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.