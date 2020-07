Lübz : Der goldene Eldepokal ist vergeben

36 Angler zogen am Wochenende alle Register / Am kommenden Sonntag Kurs für den Nachwuchs im Stippangeln

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

12. Juli 2020, 17:34 Uhr

Lübz | 36 Mitglieder im Angelverein „Elde“ Lübz zogen am Sonnabend drei Stunden lang alle Register: Es wurde angefüttert, spezielle Angelköder kamen zum Einsatz und es wurde auf alle möglichen Tricks zurückgegriffen. Und manchmal war eben auch ein bisschen Glück mit im Spiel. Doch gewinnen kann am Ende nur einer: Andreas Manthai erangelte sich 2020 den „Goldenen Eldepokal“. Der Pott bleibt für immer in seinem Besitz, denn er wandert nicht von Sieger zu Sieger, sondern wird jedes Jahr extra neu angefertigt. Zusätzlich durften er und alle anderen Teilnehmer der Veranstaltung noch schöne Sachpreise mit nach Hause nehmen. Und natürlich ihren Fang, der am heimischen Herd zubereitet wurde.

Friedhelm Hühn





Für die Petrijünger war es nach all den Corona-Einschränkungen der vergangenen Wochen und Monate eine echte Wohltat, mal wieder etwas gemeinsam auf die Beine stellen zu können. Nachdem der Sieger gekürt worden war, gab es noch eine gemütliche "Auswertung" am Holzkohlegrill, bevor dann der Showdown an der Arenbergscheibe folgte. „Hier ging es um das zielgenaue Werfen eines Angelgewichtes“, erklärt Vereinsvorsitzender Ingmar Bergmann. Die ruhigste Hand und das treffsicherste Auge bewies an diesem Tag Norbert Lemcke mit 33 Ringen.

Am Sonntag Stippangeln für den Nachwuchs

Bereits am kommenden Sonntag findet die nächste Veranstaltung statt. Sie richtet sich an den Nachwuchs im Verein. Dazu treffen sich alle Teilnehmer am 19. Juli in Ruthen am Teich “Lang in Söw“. Ab 10 Uhr wird Jürgen Stahl die jungen Vereinsmitglieder mit dem Stippangeln vertraut machen. „Schon jetzt sollten sich alle Mitglieder den 27. September vormerken“, kündigt Ingmar Bergmann an. Dann findet das traditionelle Abangeln in Burow an der Eldebrücke bei der Marina statt. Der Angelverein „Elde“ Lübz zählt aktuell 142 Mitstreiter aus Lübz und dem Umland. „Wir haben sogar ein Mitglied aus Köln“, verrät der Vereinsvorsitzende.

Vater weckte Begeisterung fürs Angeln

Ingmar Bergmann, der in Lübz aufgewachsen ist, fand selbst durch seinen Vater zum Angeln. “Ich glaube, ich war so fünf, sechs Jahre alt, als er mich zum ersten Mal mitgenommen hat“, erinnert sich der 47-Jährige. Im Vereinsvorstand wirkt er erst seit jüngerer Vergangenheit mit. Obwohl er beruflich sehr eingespannt und oftmals auch auswärts ist, möchte er sich mit seinen Möglichkeiten einbringen. „Es macht doch Spaß“, will er darum aber kein großes Gewese machen. Vielmehr ist ihm wichtig zu sagen, dass es im Verein nur funktioniert, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. „Das tun wir. Wir sind ein sehr guter Vorstand“, findet Ingmar Bergmann.