Gnevsdorf : „Lokomotiven des Nordens“ holen Sieg im Schlittenhunderennen

Alexandra Krüger aus Gnevsdorf ist mit ihren Schlittenhunden Deutsche Meisterin geworden

Gnevsdorf/Burg | Ein Schlittenhunde-Gespann in Mecklenburg? Gibt es. Alexandra Krüger ist mit ihren kräftigen Vierbeinern oft in Gnevsdorf und Umgebung unterwegs. Jetzt holte sie sich den Titel als Deutsche Meisterin im Schlittenhundrennen. Dieses wurde ausgerichtet vom Sachsen-Anhalter Schlittenhundesport-Club in Burg bei Magdeburg. Am Start etwa 80 Teilnehmer mit ih...

