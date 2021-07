Abschiedstournee : Die Kuppentiner Kultband Country Buffet hört zum Herbst auf

Nach mehr als 14 Jahren und über 100 Auftritten in der Region treten die acht Mitglieder der Band Country Buffet im August und September ihre Abschiedstournee an.

Gallin-Kuppentin | „Den Auftakt bildet ein Konzert in Welzin. Zum Finale des dortigen Kultursommers am 31. Juli wird mit der kultigen Musik von Country Buffet die Post noch einmal richtig abgehen“, kündigt Bertram Bednarzyk an, der Kopf der Formation. Nur zwei Wochen später, am 14. August, geht es weiter in den Burghof Plau am See. Konzerte in Welzin, Plau und Kuppen...

