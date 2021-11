Goldberg : Die ehrenamtlichen Stadtbibliothekare haben es nicht einfach

Die Goldberger Stadtbibliothek wird durch Ehrenamtler offen gehalten. Bürgermeister Gustav Graf von Westarp würdigte sie mit einem Ehrenamts-Diplom, musste sich dabei aber viel Kritik anhören

Goldberg | Es ist ein Wunder, dass es die Stadtbibliothek in Goldberg überhaupt noch gibt. Elf Bücherfreunde halten den Betrieb an zwei Tagen in der Woche aufrecht. Die Idee sei im Seniorenbeirat auf Anregung der Stadt entstanden, als 2010 die langjährige Bibliothekarin Edeltraud Lenz in Rente ging, erinnert sich Bernd Dahlke. Er hat in der sonst aus Frauen best...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.