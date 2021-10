Aktiv in Karow : Die letzte Radtour durch den Naturpark für dieses Jahr

Naturparkführer Andreas Breuer bietet am 25. Oktober vor der Winterpause eine letzte geführte Radtour durch die Nossentiner/Schwinzer Heide an.

Karow | Es ist Herbst, die Bäume verlieren langsam ihre Blätter. Zum Baden in den Seen ist es mittlerweile zu kalt, aber Radfahren geht immer noch. Zumindest dann, wenn einem nicht gerade der Regen waagerecht vom Wind geblasen ins Gesicht treibt. Eine gute Gelegenheit also, zusammen mit Naturparkführer Andreas Breuer am Montag, 25. Oktober, die Landschaft ...

