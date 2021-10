Nach dem Brand in Karow : Eintrittsgelder für Fußballspiel des Plauer FC werden gespendet

Wer der alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern helfen will, kann einfach heute zum Fußballspiel zwischen dem Plauer FC und dem SV Karow gehen

Plau am See | Heute treffen sich der Plauer FC und der SV Karow zu einem Punktspiel im Herrenbereich. Dabei sollen sämtliche Eintrittsgelder für die Familie gespendet werden, die durch den Brand des Doppelhauses in Karow alles verloren hat. Am Mittwoch hat ein Feuer in dem Plauer Ortsteil die Haushälfte und die gesamte Einrichtung einer 42-jährigen Alleinerziehende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.