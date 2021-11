Klimaschutz : Energie in Goldberg soll noch grüner werden

Stadtvertreter und Verwaltung werten derzeit eine Machbarkeitsstudie zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Stadt am Goldberger See aus. Solaranlagen könnten Geothermie möglich machen

Goldberg | Seit 2012 beschäftigt sich die Stadt Goldberg mit der Erzeugung grüner Energie. Der heutige Bürgermeister Gustav Graf von Westarp war damals Sprecher der Arbeitsgruppe „Erneuerbare Energien“. Inzwischen werden die 14 Wohnblöcke des Goldberger Neubaugebietes, die Schule, die Mehrzweckhalle und die Kita „Kobolde“ mit Fernwärme der „Goldberger Wärme GmbH...

