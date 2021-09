Landeserntedankfest Dobbertin : Erntekrone kommt aus Grimmen nach Dobbertin

Vom 30. September bis zum 3. Oktober findet in Dobbertin das 30. Landeserntedankfest statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, jetzt ist die Erntekrone auch fertig.

Dobbetin/Groß Zastrow | Was ist ein Landeserntedankfest ohne Schmuck und Brauchtum? Eher eine magere Veranstaltung. Damit dies nicht so ist, wird beim diesjährigen Landeserntedankfest in Dobbertin großer Wert auf Tradition gelegt. Ein wichtiger Punkt dabei: die Erntekrone. In der vergangenen Woche ist sie gebunden worden, und zwar in der Gegend von Grimmen in Vorpommern. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.