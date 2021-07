Kultursommer in Ludwigslust-Parchim : Festival „Kultur on Tour“ startet am Freitag in Plau am See

Bis zum 12. September findet der Kultursommer 2021 an vier Orten im Landkreis Ludwigslust-Parchim statt. Besucher in Plau am See können sich nicht nur auf Theateraufführungen freuen, sondern auch auf eine Kunstmeile.

Plau am See | Am kommenden Wochenende ist es so weit: Das landkreisweite Festival „Kultur on Tour“ startet am Freitag um 16 Uhr auf der Freilichtbühne im Plauer Stadtteil Quetzin direkt am See. Schauspieler und Regisseur Manuel Ettelt und die ebenfalls für die Koordinierung der Theaterproduktionen verantwortliche Hanna Markutzik haben alle Hände voll zu tun. Genaus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.