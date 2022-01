Grünanlagen sollen für Häuser weichen : Gärtner in Lübz kündigen Widerstand gegen Wohnbaupläne an

Die Stadt möchte ein neues Bebauungsgebiet entwickeln und nimmt dafür Gartenanlagen ins Visier. Das sorgt für Unruhe in Lübz.

Lübz | Ein Trend in Parchim und anderen Kommunen macht auch um Lübz keinen Bogen: Die Zahl der Einwohner, die sich ihren Traum vom Häuschen auf der eigenen Scholle verwirklichen möchten, steigt. In Lübz entsteht gerade am Alten Eldearm eine neue Wohnsiedlung. Die Erschließungsstraße ist fertig und die ersten Häuser nehmen sichtbar Gestalt an. Von den elf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.