Suche nach Täter in Ganzlin : Dieb bricht in Haus von 86-Jähriger ein und klaut EC-Karte

Ein bislang unbekannter Mann brach am Mittwoch in Ganzlin in das Haus einer älteren Dame ein. Die Frau überraschte den Täter, daraufhin floh er mit der gestohlenen Geldkarte. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ganzlin | In Ganzlin bei Plau ist am Mittwoch eine Frau in ihrem Haus von einem unbekannten Einbrecher bestohlen worden. Nach Angaben des 86-jähriges Opfers habe gegen 12.30 Uhr ein unbekannter Mann plötzlich in ihrem Haus gestanden, der ihre Geldbörse durchsuchte, teilt die Polizei mit. Sie habe den Täter unmittelbar aufgefordert, das Haus zu verlassen. Der...

