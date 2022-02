Polizei ermittelt : Gartenlaube in Lübz niedergebrannt

Als die Feuerwehr ankam, brannte das kleine Haus schon vollständig. Die Polizei ermittelt.

Lübz | In Lübz ist am Sonntagnachmittag eine Gartenlaube vollständig niedergebrannt. Der Brand ereignete sich gegen 17.15 Uhr in der Kleingartenanlage in der Plauer Chaussee. „Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden“, so Klaus Wiechmann, Polizeisprecher es Landkreises Ludwigslust-Parchim. POL-LWL: Gartenla...

