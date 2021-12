Kirche in Goldberg : Gemeinde nimmt Weihnachtshörspiel und Video-Gottesdienst auf

Die Kirchengemeinde Woosten-Kuppentin macht ein besonderes Angebot, um die Menschen auf das Fest einzustimmen.

Goldberg | Weil die Corona-Pandemie auch vor Gottesdiensten nicht halt macht, finden diese an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester auch in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt. In Goldberg und Umgebung gibt es zwar einige Gottesdienste, jedoch wird es keine Krippenspiele an Heiligabend geben. Die Gemeindepädagogin der Kirchengemeinde Woosten-Ku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.