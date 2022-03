DDR-Musterdorf : Gutshaus Mestlin wäre beinahe zur Schule geworden

Das Gutshaus in Mestlin steht ein wenig im Schatten des großen Kulturhauses im ehemaligen DDR-Musterdorf. Dabei hat es eine spannende Geschichte zu erzählen. Es war Flüchtlingsheim, Agrarbetrieb und fast eine Schule.

Mestlin | Es ist das Jahr 1945, die Rote Armee rückt an, Gutsbesitzer und -pächter bringen sich allerorten in Sicherheit, Bernhard Berckemeyer ist keine Ausnahme. Aber nicht immer gelingt die Flucht. Die Familie des Gutspächters, der selbst wohl nicht im Gutshaus wohnte, gelangt jedoch in den Westen. Dort wird Berckemeyer wieder im größeren Stil als Landwirt tä...

