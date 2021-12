Haushalt für 2022 beschlossen : Plau am See investiert und will Innenstadt beleben

Auf ihrer letzten Sitzung im diesem Jahr ging es in der Stadtvertretersitzung in Plau um Geld, Tourismus und die Wiederbelebung der Innenstadt.

Plau am See | Die Stadtvertreter Plau am See haben auf ihrer jüngsten Sitzung nicht nur den bisherigen Bürgermeister Norbert Reier verabschiedet und Nachfolger Sven Hoffmeister vereidigt, sondern auch einige Beschlüsse gefasst. So beschlossen die Mitglieder einstimmig den Haushalt für 2022. Dieser wird auch im kommenden Jahr ausgeglichen sein. Er umfasst Ausgabe...

