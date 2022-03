Unterstützung für Ukrainer : Helferkreis Plau am See startet Spendenaktion

Helferkreis Plau am See

Die Menschen in Plau am See sind aufgerufen, Spenden für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln und sich bei der Hilfe einzubringen.

Plau am See | Der Helferkreis Plau am See, Bürgermeister Sven Hoffmeister und die evangelische Kirchengemeinde starten intensive Hilfsmaßnahmen für ukrainische Kriegsflüchtlinge, die in Plau am See eine sichere Bleibe finden. „Viele Familien mit Kindern werden in unserer Stadt eine Unterbringung finden. Aber ein Dach über dem Kopf reicht nicht aus. Deshalb bitte...

