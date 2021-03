Kita-Alltag in der Natur : Im Lübzer Sophienstift wächst eine Waldgruppe heran

Bildung für nachhaltige Entwicklung: Jungen und Mädchen der evangelischen Kita nutzen die Natur als Lern- und Spielort

Lübz | Morgenerwachen in Lübz. Das Thermometer zeigt kurz vor 8 Uhr um die Null Grad an. Die Sonne ist bereits hellwach und die gefiederten Bewohner des Waldes machen ordentlich Radau. Am Waldesrand rüstet sich eine ebenso aufgeweckte Schar Drei- bis Sechsjähriger in wetterfester Kleidung für die nächsten vier Stunden inmitten der Natur. Seit etwa eineinh...

