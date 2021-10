Dunkelheit liegt über der Stadt : Stromausfall in Grabow

In Grabow ereignete sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein Stromausfall.

Grabow | Am Donnerstag Abend ging in Grabow das Licht aus. Nicht nur in einigen Straßen, sondern es handelte sich um einen kompletten Stromausfall für 30 Minuten. Davon betroffen waren auch umliegende Dörfer wie Karstädt, Prislich, Güritz und Wanzlitz. Reaktionen im Netz: Facebook Iframe Weitere Infos und Reaktionen Facebook Iframe Um 8:28 Uhr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.