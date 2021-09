Handwerker suchen Lehrlinge : Installateure in Lübz und Plau können Auszubildende gebrauchen

Handwerker in Lübz und Plau haben noch offene Lehrstellen, die nicht besetzt werden können. Grund ist hier ein Mangel an Nachwuchs. Was die Gründe dafür sind und wie gegengesteuert wird.

Lübz /Schwerin | Schon seit 2006 ist René Blask mit seiner Firma ISH Innovative Sanitär- und Heizungstechnik in Lübz eine feste Größe. Zur Zeit bildet er einen jungen Menschen im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik aus. „Ich könnte gut noch einen weiteren Auszubildenden gebrauchen“, sagt der Unternehmer, dessen Betrieb insgesamt acht Mitarbeiter hat. Er kann ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.