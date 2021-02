Plau am See : Keine offizielle Freigabe für Eisflächen

Die Eisflächen der Seen sind verlockend, sollten aber in den nächsten Tagen noch immer nicht betreten werden.

Plau am See | Schneeweiß und unberührt so weit das Auge reicht – so zeigt sich in diesen Wintertagen auch die Oberfläche des Plauer Sees. Offensichtlich beherzigen die Anwohner die Warnungen der vergangenen Tage vor dem Betreten der Eisflächen. Doch es friert weiter....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.