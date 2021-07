Techentin : Chansonabend mit Sopranistin Annetta Müller in der Kirche

Kirchengemeinde lädt am Sonnabend um 19 Uhr zu dem Konzert ein. Unter dem Motto „Vergiss mein nicht!“ erklingen Lieder aus Singspielen, Opern sowie aus Filmen der 1930er-Jahre. Pastor Kornelius Taetow trägt Gedichte vor.

Techentin | Es wird ein bunter Streifzug durch die Welt der französischen, englischen, italienischen und deutschen Chansons, den die Mezzosopranistin Annetta Müller präsentieren wird. Begleitet wird sie an diesem Sonnabend von Kirchenmusiker Christian Wiebeck am Klavier. Der 1984 in Magdeburg geborene Wiebeck ist Kantor der Kirchengemeinde Goldberg und vielfach G...

