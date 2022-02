Mit großen Torten : Kita „Landmäuse“ in Brook feiert 35-jähriges Bestehen

Die Kinder und Erzieher feierten am Mittwoch runden Geburtstag. Für den Nachwuchs gab es besondere Spiele, zwei Torten und viel Spaß. Leiterin Kathrin Asmus blickt auf bewegte Jahre zurück, doch es gibt auch Sorgen.

Brook | Für die 38 Kinder der Kindertagesstätte „Landmäuse“ in Brook gab es am Mittwoch eine Überraschung. Zwei große Torten standen zum Frühstück auf dem Tisch und brachten die Kinderaugen zum Leuchten. Die Torten wurden nicht einfach so geliefert, sondern das hatte einen bestimmten Grund: Die Kita feierte ihr 35-jähriges Bestehen. Volkssolidarität ist se...

