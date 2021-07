Natur- und Insektenschutz : Kleine Naturwiesen in der Plauer Innenstadt

Mit Blühwiesen wird auch die Innenstadt von Plau am See zu einem Urlaubsort für Schmetterling, Biene und Hummel. Jetzt gibt es auch eine dieser Flächen in Karow.

Plau am See | Ob am Burggraben oder auch vor dem Jugendklub: Es blüht und wächst und gedeiht in der kleinen Fachwerkstadt am See und seit diesem Jahr auch im Plauer Stadtteil Karow. Auf insgesamt vier Flächen gedeihen Pflanzen, die so mancher Gartenbesitzer nicht unbedingt zwischen den Rosen haben möchte. Dafür haben die wilde Möhre, Schafgarbe, verschiedene Kleear...

